الرامي الكويتي طلال الطرقي يقتنص برونزية موندبال الرماية

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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حقق الرامي الكويتي طلال الطرقي الرشيدي الميدالية البرونزية والمركز الثالث خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الطائرة والمقامة في قبرص وتستمر حتى 19 مارس الجاري، وتمكن من اقتناص البرونزية بعد منافسة قوية مع أبطال العالم خلال الجولات التأهيلية حيث تمكن من إصابة 118 طبقاً من 125 طبقاً خلال المسابقات التأهيلية، وفي الجولات النهائية تمكن من اقتناص الميدالية البرونزية بعد منافسة مع التركي طوزون أوغوزان الذي حقق المركز الأول والرامي الكرواتي سيرنو جوراز جيوفاني الذي حقق الميدالية الفضية.

وأشاد عبيد العصيمي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية، بأداء الرشيدي خلال منافسات كأس العالم وتحقيق الميدالية البرونزية، وقال: تعقد الآمال الكبيرة على الرشيدي خلال الاستحقاقات المقبلة في تحقيق الإنجازات العالمية للكويت لما يتمتع به من موهبة كبيرة ومستوى فني عال، كونه أحد أبرز المواهب الكويتية في رماية التراب وحقق أرقاماً مميزه خلال البطولات التي شارك فيها واستطاع الفوز بالعديد من البطولات العالمية والعربية والخليجية إضافة إلى البطولات المحلية.

وأضاف العصيمي: الاتحاد الكويتي للرماية يطمح في تحقيق ميداليات عالمية أخرى خلال مسابقات كأس العالم الحالية في مسابقات التراب المختلط ومسابقات الفريق وكذلك في مسابقات السكيت والتي بدأت منافساتها منذ أمس.

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