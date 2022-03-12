محمد بن خماس: هدفنا بناء جيل واعد من «رباعي الأثقال»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد محمد بن خماس رئيس مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال في لقائه مع لاعبي المنتخبات والقائمين على الأمور الفنية من مدربين ومدربات بالاتحاد أن هدف الاتحاد بناء جيل واعد من الرباعين القادرين على التمثيل المشرف للإمارات، ووعد بتذليل كل الصعاب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي تليق بطموحات المجلس والرياضة الإماراتية.

من ناحية أخرى اعتمد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال خلال اجتماعه الأول برئاسة محمد بن خماس،مجموعة من التوصيات وفي مقدمتها العمل على توسيع قاعدة ممارسي اللعبة من الذين يمتلكون قدرات خاصة تؤهلهم للوصول لاعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات، وتوطيد العلاقات بكافة الأندية بالدولة بهدف استقطاب اللاعبين المميزين من محبي اللعبة،ومد جسور التعاون مع كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الوطنية بالدولة للمشاركة في دعم مسيرة اللعبة وأبطال الإمارات في مختلف البطولات من خلال توفير الرعاية المطلوبة.

وأكد المجلس أهمية التنسيق مع الإدارات التعليمية في الدولة بهدف استقطاب طلاب المدارس واللاعبين المواطنين الواعدين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية مستقبلاً،وقرر ترتيب زيارات إلى المجالس الرياضية على مستوى الدولة لشرح كافة التصورات الخاصة بنهج الاتحاد وتطلعاته،بجانب التعرف على رؤية المجالس لرياضة رفع الأثقال.

وركز اجتماع المجلس على مجموعة من الأهداف التي يستهدفها المجلس خلال دورته الحالية، والتي تليق بحجم الطموحات محلياً وعربياً وقارياً ودولياً، حضر الاجتماع راشد عبدالله، خديجة إبراهيم، سعود النوري، سالم الصريدي،عبدالله الشعالي،حمد العجمي،حمد الحوسني، ومحمد النقبي أعضاء المجلس.

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