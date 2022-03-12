النصر وشباب الأهلي في إياب نهائي دوري الطائرة غداً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي وضيفه النصر في السابعة من مساء غد، على ملعب صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، في إياب الدور النهائي لدوري الكرة الطائرة رجال للموسم الجاري.

ويحتاج شباب الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة للتتويج بالدرع، بعدما حسم ذهاب النهائي يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 3-1، على ملعب نادي النصر.

بينما يحتاج النصر حامل اللقب، للفوز في لقاء الإياب، لخوض مباراة فاصلة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب محايد سيتم تحديده لاحقاً، لحسم هوية المتوج بثاني بطولات الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم.

ويسبق لقاء إياب الدور النهائي، وعلى نفس الملعب، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويلتقي فيها بني ياس والعين، بعد خسارتهما للدور قبل النهائي لدورة «البلاي أوف»، والتي يتأهل للعب فيها الأندية صاحبة المراكز الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري، بعد نهاية الدوريين الأول والثاني.

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