خورفكان بطل دوري سلة الكراسي المتحركة

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

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توج فريق خورفكان لأصحاب الهمم بدرع دوري سلة الكراسي المتحركة بتفوّقه في المباراة الأخيرة على نادي الثقة بنتيجة 81 - 34، ليتصدر جدول الترتيب، واكتفى الثقة بالمركز الثالث خلف دبي الوصيف.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها خورفكان اللقب. حضر مراسم التتويج محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة ورئيس نادي الثقة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالرازق بني رشيد رئيس نادي خورفكان، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية.

وهنأ محمد الهاملي خورفكان بتتويجه للمرة الأولى وحصوله على لقب الدوري، مؤكداً أن الدوري مرّ بظروف استثنائية وتحديّات كبيرة تم التغلب عليها، وقال: فوز خورفكان باللقب دليل على تطوّر اللعبة وبروز قوى جديدة تدعم ارتفاع المستوى الفني وتشعل المنافسة ما بين الأندية، وهو ما يفيد المنتخبات.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عن فخره بالمستوى المشرّف الذي وصلت إليه الأندية، وقال: المنافسة القوية تلعب دوراً رئيساً في إمداد المنتخب بالعناصر المتميزة.

وأعرب الدكتور عبدالرازق بني رشيد عن عميق تقديره للاعبي فريق كرة السلة والجهاز الفنّي، لما قدموه من جهود خلال موسم صعب، وقال: التتويج ببطولة الدوري هو أول إنجاز للنادي على مستوى الدولة، وتوجه بالشكر للجنة البارالمبية الإماراتية ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم الذي يقدمانه للأندية.

وأكد استمرار العمل في المنافسة على البطولات في ألعاب أخرى مثل رفعات القوّة وألعاب القوى.

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