شباب الأهلي إلى نهائي دوري السلة
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ضرب شباب الأهلي موعداً مع الشارقة في نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال بعد فوزه على ضيفه النصر 70-67 في المباراة الفاصلة ضمن الدور نصف النهائي، وجاء الفوز بفضل تقدم شباب الأهلي في الربع الأول للمباراة 20 - 9،ولم يستطع النصر العودة رغم أفضليته في باقي الفترات والتي انتهى ربعها الثاني بالتعادل 20 - 20 وكسب النصر الفترتين الثالثة والرابعة 18-16 و 20-14.
وكان الفريقان تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً بفوز شباب الأهلي 86-69 في الذهاب ثم رد النصر في الإياب 104-99.
وتقام المباراة الأولى في الدور النهائي الأربعاء المقبل فيما يلتقي الفريقان في جولة الإياب يوم الأحد 20 الجاري،وفي حال تبادل الفوز تم تحديد موعد افتراضي لجولة فاصلة 23الجاري.