11 فئة بـ«دولية الدراجات المائية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق الأحد منافسات وتحدي الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 50 دراجة ستتوزع على 11 فئة عبر التحدي، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتضم المرحلة الصباحية منافسات 10 فئات هي واقف جي بي 1، وجالس جي بي 3، وواقف جي بي 2، وجالس جي بي 2، وواقف جونيور 3.3، والتي ستضم ثلاث فئات للناشئين، وفئة جالس جي بي 4 والعمالقة أو المخضرمين، وجالس «محترفين»، فيما تقام المرحلة المسائية في تمام الثانية والنصف ظهراً بنفس ترتيب الفئات الصباحية، ويضاف إليها فئة الحركات الاستعراضية.

ورحب أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب بالمشاركين في البطولة، مؤكداً أن الجولة تحظى بمنافسات كبيرة من أجل الوصول للمراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج، وقال: تحمل البطولة قيمة كبيرة بحكم أنها معتمدة ومصنفة ضمن بطولات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وتحمل الصبغة الدولية من خلال فئاتها المختلفة، كما أنها أسهمت في تخريج أبطال إماراتيين وأسماء عالمية

وتمنى الرميثي لجميع المشاركين التميز في الجولة الختامية خاصة أنها تقام على كورنيش العاصمة وهو من الأماكن المميزة لتنظيم السباقات البحرية والمغلقة، بعيداً عن التيارات المائية والأمواج.

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