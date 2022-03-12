«سرابة» و«عالي» يتوجان برموز الحقاقا في مهرجان الوسطى للهجن

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة واهتمامهما بالتراث الوطني لا سيما رياضة سباق الهجن العريقة وحث الجيل القادم على التمسك بها، انطلق صباح أمس مهرجان الوسطى لسباق الهجن في نسخته الثانية بنادي الشارقة بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن والذي يستمر لمدة يومين متتاليين لفئتي الحقاقا واللقايا.

وعلى مدى 14 شوطاً من مسافة 4 كلم، تنافست هجن الحقاقا،تمكنت «سرابة» لخليفة علي محمد بن لاحج الكتبي من الفوز بالسيف في الشوط الأول مسجلة زمناً وقدره 5:54:6 دقائق، فيما نال «عالي» لحمد راشد عبيد حميد الكتبي الخنجر في الشوط الثاني مسجلاً زمناً وقدره 5:51:3 دقائق، وظفرت «جبارة» لأحمد سالم بن سعيد الخاصوني الكتبي بالشوط الثالث في زمن وقدره 5:51:8 دقائق، وتصدر «جاير» لعلي راشد بن رويجدة الكتبي الشوط الرابع في زمن وقدره 5:55:10 دقائق.

وفي المساء تواصلت سباقات سن الحقاقا على مدار 12 شوطاً تصدرتها «غيض» لمحمد علي محمد المري ونالت سيف الأبكار المفتوح في زمن وقدره 5:52:36 دقائق، أما خنجر الجعدان المفتوح فكان من نصيب «مايهاب» لسالم سليم خصوان العامري مسجلاً زمناً وقدره 5:59:48 دقائق، وحصلت «سيوف» لأحمد سعيد بن منانة الكتبي على ناموس الشوط الثالث بعد أن قطعت المسافة في 6:08:02 دقائق. واختتم الأشواط المفتوحة «عديم» لعلي سهيل بالاسود العامري في زمن وقدره 6:07:38 دقائق.

مبادرة طيبة

ومن جهة أخرى، أشاد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن بالرعاية الكريمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة لهذه المكرمة الطيبة التي خصصها لأهل الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في مهرجان قناة الوسطى، تلك المبادرة الطيبة التي أفرحت الجميع مشيراً للتجاوب الكبير والمشاركة الواسعة للملاك الذين قدموا من كافة ميادين الدولة ودول مجلس التعاون، وأضاف إن نادي الشارقة حريص على إخراج هذا المهرجان بصورة مشرفة. كما وجه مطر بن هويدن الشكر للبلديات وشرطة الشارقة واتحاد سباق الهجن واللجان المختلفة.

وأعرب سعيد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى عن سعادته بإقامة هذا المهرجان في نسخته الثانية بميدان الشارقة بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة لولي العهد مما يدلل على اهتمامهما بتسليط الضوء على رياضة الآباء والأجداد وغرسها في نفوس الأجيال القادمة، كما أشاد بالتجاوب الكبير الذي ظهر في الأعداد الكبيرة التي جاءت للمشاركة وتشوقهم لهذه المناسبة السنوية التي ينتظرونها كل موسم بشغف. وقد رصدت جوائز قيمة ورموز للفائزين في أشواط أبناء المنطقة بالإضافة للأشواط المفتوحة.

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