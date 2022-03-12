نجوم الدراجات المائية يبهرون رواد معرض دبي العالمي للقوارب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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خطف نجوم الإمارات أبطال رياضة الدراجات المائية الأضواء في الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب 2022، من خلال الفعالية التنافسية التي أقيمت، أمس الجمعة، لفئتي الاستعراض الحر والمهارات المفتوحة -فري ستايل- والألواح المائية الطائرة -هايدروفلاي- والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتزامن مع الحدث الكبير.

وإستقطبت الفعالية إهتمام زوار ورواد الدورة الحالية من المعرض العالمي حيث أدهش ابطالنا المشاركون الجميع من خلال الإبداعات الحركية بإستخدام تقنيات مختلفة لقيادة الدراجة المائية وكذلك إستخدام الضوء والألوان الزاهية من خلال سترات وملابس خاصة إضافة الى توظيف الإشارات اللونية الدخانية، خاصة في منافسات الألواح المائية الطائرة عبر بطلينا الشقيقين مانع وماجد حبيب المرزوقي واللذين رسما لوحات مضيئة جميلة جعلت اللجنة الفنية تمنحهما علامات التفوق ليفوز الأول بالصدارة ويحل الثاني وصيفا.

حضور

وشهد الليلة الاستعراضية المذهلة حضور كبار الشخصيات حيث تابعها من علي منصة شركة غلف كرافت الوطنية كلا من سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي مستشار أول المعرض ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعدد كبير إلتف حول ساحة العرض الخارجية في واجهة دبي هاربر التي تستضيف الحدث للمرة الأولى حيث شكل المكان مسرحا للجمهور

وشارك في منافسات الالواح الطائرة أيضا المتسابق الصاعد سيف سلطان الزرعوني الذي حل ثالثا في الترتيب العام بينما عاد المركز الرابع الى المتسابق الفرنسي من أصول مغربية ياسين فضلي وحل رابعا المتسابق حمد خالد حسب تقييم لجنة التحكيم التي ضمت خالد محسن مشرف الحدث وأحمد السويدي وحسن قاسم أعضاء فريق التحكيم.

استعراض

وحقق بطل العالم في الإستعراض الحر والمهارات المفتوحة -فري ستايل- بطلنا راشد علي سالم الملا المركز الأول بجدارة بعدما قدما فاصلا مهاريا متميزا بدراجة فريق أبوظبي رقم 3 فيما حل ثانيا الفرنسي من أصول مغربية ياسين فضلي في المركز الثاني ونال المركز الثالث بطلنا عبدالجليل العوضي نجم فريق الشارقة بينما حل رابعا بطلنا المتسابق محمد الهاملي ونال بطلنا ماجد حبيب المرزوقي المركز الخامس.

يذكرأن، منافسات العرض الليلي، تعد جزءا من فئات سباق دبي الدولي للدراجات المائية -بطولة الامارات الدولية 2022- حيث ستضاف النقاط الى رصيد المشاركين في الترتيب العام وكذلك تضاف النتيجة الرسمية إلى معايير إحتساب نقاط التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي أم.

على جانب أخر، ستكون منصة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ساحة العرض الخارجية للدورة الثامنة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب غداً الأحد، محط انظار وترقب المشاركين في الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك مع إعلان النتائج ودعوة الفائزين لحضور مراسم التتويج والتي ستكون جبنا الى جنب تتويج ابطال العرض الليلي للدراجات المائية في فئتي المهارات المفتوحة -فري ستايل- والألواح المائية الطائرة -هايدروفلاي- وذلك في تمام السادسة مساء اليوم.

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