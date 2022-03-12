205 لاعب ولاعبة في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين

المصدر: البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق بعد غدٍ الإثنين منافسات ملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى للمعاقين والذي يحتضنه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 14-16 مارس الجاري.

ويشارك في منافسات الملتقى، 205 لاعب ولاعبة، يمثلون 20 دولة هى ألمانيا ، الجزائر، بريطانيا، الكويت، سويسرا ، موريشيوس ، النرويج،، تايلند، التشيك، كازخستان و أستراليا وأرمينيا و المجر و الهند وبلجيكا والكاميرون والعراق وليبيا وتونس ودولة الإمارات متمثلة في أندية الدولة للمعاقين وهى ( أبوظبي لأصحاب الهمم – العين لأصحاب الهمم – خورفكان للمعاقين – عجمان للمعاقين – دبي لأصحاب الهمم – نادي الثقة للمعاقين ) .

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م ، 200م ، 400م ، 800م ، 1500م ، 5000م بجانب منافسات الميدان ( صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي ) وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر..

وتشارك أندية الإمارات في الملتقى بـ 73 لاعب ولاعبة منهم 21 إناث و52 ذكور في مقدمتهم البطل الأولمبي محمد القايد وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية واللاعبين الجدد .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين أمس للكشف عن تفاصيل البطولة والرعاة، وذلك بحضور المستشار حميد على العبار رئيس لجنة التسويق والإستثمار وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحسن البلغوني مدير العلاقات العامة وخدمة المجتمع في مصرف الشارقة الإسلامي، وجمال بوزنجال من غرفة تجارة وصناعة الشارقة واحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للملتقى وممثلي الدوائر والمؤسسات والهيئات الداعمة ووسائل الإعلام .

من ناحيته وجه الدكتور طارق سلطان بن خادم الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (نصير المعاقين ) على دعمه اللامحدود لذوي الإعاقة.

والشكر موصول إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة مثمناً الدور الكبير الذي ظل يلعبه نادي الثقة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع مما انعكس إيجاباً على رياضة المعاقين التي تسير بخطوات حثيثة إلى الأمام.

وقال بن خادم:" إن الملتقى يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام ولا أدل على ذلك من زيادة أعداد اللاعبين المشاركين والدول المشاركة، موضحاً أن إمارة الشارقة استطاعت من وضع اسمها على خريطة أفضل المدن في تنظيم و استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وأضحت الإماراة الباسمة قبلة يتجه لها أبطال العالم لتحسين أرقامهم العالمية لما توفره الإمارة من بنية تحتية ومرافق على أعلى المستويات العالمية في مجال رياضة ذوي الإعاقة .

كما وجه بن خادم الشكر والتقدير إلى كافة الرعاة للملتقى مؤكدا على أهمية دعم المؤسسات الجهات الحكومية والمجتمعية لأنشطة وبرامج النادي . كما أكد دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية.

وقال المستشار حميد العبار رئيس لجنة التسويق والإستثمار :" إن حرص الرعاة على دعم الملتقى إنما يأتي في إطار حرص مؤسساتنا على دعم أصحاب الهمم لما يحققوه من إنجازات للدولة".

وضمت قائمة رعاة الملتقى كل من:" مجلس الشارقة الرياضي "راعي ذهبي"، شركة تلال "راعي ذهبي"، مصرف الشارقة الإسلامي " راعي ذهبي"، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة " راعي ذهبي"، و هيئة مطار الشارقة غرفة " راعي ذهبي ومدينة الشارقة للإعلام و تجارة وصناعة الشارقة " راعي فضي"، هيئة الإنماء التجاري والسياحي " راعي فضي"، مدينة الإمارات الصناعية "راعي فضي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون " راعي إعلامي"، منطقة الشارقة الطبية " راعي مشارك"، القيادة العامة لشرطة الشارقة " راعي مشارك".

ومن جانبه أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي ، أن مشاركة الهيئة في رعاية الملتقى ، تنبع من حس المسؤولية التي غرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نفوس أبنائه من أبناء المجتمع الإماراتي، وإيمانناً بدورنا في دعم الأنشطة الرياضية لكافة فئات المجتمع بهدف ظهور الإمارة بأفضل صورة لجميع دول العالم .

وبين حسن البلغوني مدير العلاقات العامة وخدمة المجتمع في مصرف الشارقة الإسلامي، أن إدارة المصرف تؤمن بأهمية هذه البطولة ، كونها تعكس توجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة في مختلف المحافل العالمية، انطلاقاً من حقيقة أن النجاح الذي تحققه الإمارة هو نجاح وطن بأسره.

50 عاما في حب سلطان

وأعلن أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للملتقى أن اللجنة المنظمة خصصت سباق 5000 م عدو بالكراسي المتحركة ليطلق عليه سباق 50 عاما في حب سلطان وسباق أخر للفتيات ويطلق عليه القلب الكبير اعترافا من فرسان الإرادة بالدور الكبير لنصير المعاقين في دعم ورعاية كافة القضايا التي تعني بذوي الإعاقة .

كما أوضح المظلوم بأن سوف يتم تطبق قوانين الإتحاد الدولى لرياضة المعاقية / IPC / الجديدة وسيتم دمج الفئات واحتساب النقاط بجانب تكريم المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة.

كما أشار المظلوم بانه الملتقى سوف يصاحبه العديد من البرامج التراثية والمجتمعية للتعريف بإمارة الشارقة ودورها الثقافي العالمي .

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