أول حلبة تزلّج مركبة تدخل حيز العمل في الصين

المصدر: البيان

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دخلت أول حلبة متحرّكة للتزلج على الجليد في الصين العمل في 9 مارس الجاري بمدينة تشيتشيهار، التي تعرف باسم "مدينة هوكي الجليد ".

وقد نجحت الصين في تطوير هذه الحلبة بشكل مستقل بعد ثلاث سنوات من الأبحاث، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقال سونغ غيروي، المدير الفني لحلبة التزلج على الجليد، إن هذه الحلبة تمثل نموذجا جديدا من ساحات التزلج، وتبلغ مساحتها 1700 متر مربع. وقد تم تصميم قاع الحلبة من دعامات أنابيب بلاستيكية قابلة للتفكيك وتمر عبرها أنابيب تبريد المياه، وهو ما يعادل تجميعها على الأرض، بما يشبه "لعبة القطع المركبة" من حيث سهولة وسرعة التركيب.

وبالمقارنة مع حلبة التزلج التقليدية، يمكن تركيب هذه الحلبة في أحجام مختلفة صغيرة وكبيرة. ويمكن تفكيكها ونقلها في أي وقت، وتخفض كلفة البناء بنسبة 30% على الأقل.

وتتميز الحلبة بتوازن مستوى التبريد، حيث يمكنها أن تحقق درجة حرارة وصلابة مثالية على السطح، واستخدامها كتقنية معيارية لساحات الجليد عالية المستوى.

يذكر أن الافتقار إلى حلبات التزلج على الجليد ظل عاملاً رئيسياً يعيق تطور الرياضات الجليدية في الصين. ومن الممكن أن تساعد الحلبات المركبة على إنشاء المزيد من ساحات التزلج خاصة في مدن جنوب الصين ذات الحرارة العالية. كما ستسهم في توسيع السلسلة الصناعية لمعدات الجليد والثلج في الصين وتساعد على تطوير"اقتصاد الجليد" في الصين.

وستلبي حلبة التزلج الجديدة احتياجات الرياضات الجليدية المتعددة مثل التزلج السريع على المضمار القصير وهوكي الجليد والتزلج على الجليد، واحتضان مسابقات دولية لهوكي الجليد في المستقبل.

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