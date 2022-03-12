إنجاز ثنائي لـ «الإمارات للدراجات» في باريس وروما

المصدر: (عواصم - وام)

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حقق فريق الإمارات للدراجات الهوائية إنجازاً مزدوجاً واستثنائياً في سباقي باريس - نيس، وتيرينو-أدرياتيكو، وأحرز تادي بوغاتشار لقب سباق تيرينو-أدرياتيكو في روما محققاً فوزه الخامس عشر للفريق في الموسم الحالي، والخامس له، ونجح في تجاوز خط النهاية في المرحلة الرابعة من السباق بأداء استثنائي، وانطلق في الدورة الأخيرة بتوقيت مثالي قبل 500 م من نهاية السباق وبسرعة مذهلة ليقطع خط النهاية متفوقاً بفارق ثانيتين عن أقرب منافسيه.

وسطع نجم براندون مكنالتي، دراج فريق الإمارات في المرحلة الخامسة من سباق باريس - نيس، التي امتدت على طول 188.8 كلم بين سان جوست سان رامبير وسان سوفور دو مونتاجو، وانطلق منفرداً لمسافة 38 كلم، ليحصد فوزاً ثميناً في المرحلة الخامسة من السباق، وهو الفوز الثالث للدراج الشاب «23 عاماً» في الموسم، والأول في الجولات العالمية.

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