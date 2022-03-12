الإمارات و«أنكورا‏ بنجاش» في نهائي «إعمار للبولو» اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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يلتقي اليوم بنادي دبي للبولو والفروسية فريقا الإمارات و«أنكورا‏‏ بنجاش» بنهائي بطولة كأس إعمار للبولو، ويتطلع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتكرارالفوزعلى المنافس مثلما حدث بالدور الاول والتتويج بكأس البطولة، ويضم الفريق مونتفيردو وبريسفورد وكلارا كاسينو، فيما يقود «أنكورا ‏‏بنجاش» خالد العمران وحيدر بنجاش، ومعهما بيترفسكي وريكاردو، ويطمح لرد الاعتبار. وكان الفريقان تأهلا إلى النهائي بالفوز على نون وبن دري واللذان يلعبان معاً على ترتيب المراكز. وتبلغ جوائز البطولة 120 ألف درهم، وشهدت النسخة الحالية مشاركة 4 فرق بهاينديكاب 12 جول لكل فريق، وهي الإمارات ونون وبن دري و«أنكورا ‏‏بنجاش».

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