إسدال الستار على «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتزامن مع الدورة 28 لمعرض دبي العالمي للقوارب والذي يقام في واجهة دبي هاربر للمرة الأولى.

ويشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كشريك داعم في الدورة الحالية من معرض دبي العالمي للقوارب، حيث ينظم فعاليتين، الأولى، الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد أسماك الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا)، والثانية، العرض الليلي للدراجات المائية، والذي يتضمن فئتي الألواح الطائرة والمهارات المفتوحة الذي أقيم أمس.

وشهدت منافسات البطولة تنافساً ساخناً في اليومين الأول والثاني، حيث نجح 4 مشاركين من مجموع 70 متسابقاً في الحصول على الصيد الثمين وتقديمه إلى اللجنة التحكيمية المسؤولة والمشرفة في أول 48 ساعة.

صيد ثمين

ونجح المتسابق رقم 35 طارق محمد عبدالله المنصوري، ومنذ اليوم الأول للجولة الثانية، الأربعاء الماضي، في تقديم صيد ثمين بحصوله على سمكة كنعد بوزن 38 كلغ وطول 154 سم ليتصدر بجدارة، محفزاً الجميع لتقديم مشاركات قوية وكبيرة في الحدث. وشهد اليوم الثاني من أيام الجولة الثانية لبطولة دبي لصيد الأسماك مشاركات متعددة.

حيث حصل المتسابق رقم 67 حمد محمد مراد يوسف على سمكة كنعد بوزن 31.9 كلغ وبطول وصل 162 سم ليحتل المركز الثاني في ترتيب منافسات الكنعد.

مراكز

ويحتل المتسابق رقم 30 جمعة خليفة جمعة النابودة المركز الثالث في ترتيب فئة الكنعد بنهاية اليوم الثاني - الخميس - بعدما نجح في اصطياد سمكة بوزن 20.7 كلغ وبطول وصل إلى 130 سم، كما شهدت المنافسات نجاح المتسابق رقم 52 محمد عيسى علي الشامسي في اصطياد سمكة كنعد بوزن 16.2 كلغ وبطول وصل إلى 124 سم ليحتل المركز الرابع بنهاية اليوم الثاني.

وأبدى المتسابق رقم 35 طارق محمد المنصوري سعادته الكبيرة بالمشاركة في البطولة وتقديم مشاركته بالحصول على سمكة كنعد وزن 38 كلغ وبطول وصل 154 سم، متمنياً أن يوفق في إنهاء المسابقة متصدراً والفوز بالمركز الأول والحصول على الجائزة المالية ومقدارها 25 ألف درهم.

وقال: كنت سعيد الحظ عندما نجحت في ظهيرة اليوم الأول من الحصول على هذه السمكة وقد سبق تسجيلي للمشاركة في المسابقة بساعات، حيث لم أتردد في المشاركة بعد أن قمت بكافة التعليمات والشروط المتعلقة بالمشاركة وفي انتظار باقي ساعات المشاركة، وبالتوفيق لجميع المشاركين.

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