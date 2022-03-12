«ربدان» للمحامل الشراعية 22 قدماً ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم، بكورنيش أبوظبي، سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بمشاركة 50 محملاً ومجموعة كبيرة من البحارة الشباب من مختلف إمارات الدولة.

وخصص نادي أبوظبي البحري مجموعة من الجوائز المالية القيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، من أجل تحفيز الشباب على المشاركة والتواجد في السباق وكذلك غرس التراث في نفوسهم، ويحصل البطل على 30 ألف درهم فيما تتدرج الجوائز حتى 20 ألف درهم لصاحب المركز العاشر.

ومن المتوقع أن تشهد الجولة منافسة شرسة بين البحارة من أجل التواجد في قائمة العشرة الأوائل.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أكد النادي للمشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات وأنه لا تهاون في تطبيقها على الإطلاق من أجل سلامة الجميع.

وشهدت الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً للنادي بإقامة مجموعة من البطولات والسباقات آخرها وأبرزها بطولة آسيا للشراع التي اختتمت قبل أيام قليلة وشارك فيها 145 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، ونجح منتخب هونغ كونغ في حصد اللقب بعد أن حلق بأربع ذهبيات في ثلاث فئات مختلفة فيما حل منتخب الهند وصيفاً.

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