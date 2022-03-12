أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو - جولة دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق، اليوم، في نادي شباب الأهلي بدبي، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو – جولة دبي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP)، وسط مشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الشباب والهواة والمحترفين والأساتذة. وتعتبر جولة دبي ثاني جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو المقرر إقامة 5 بطولات منها في الدولة خلال موسم 2022، حيث كانت البداية مع جولة أبوظبي الشهر الماضي في جوجيتسو أرينا، وحققت نجاحاً كبيراً على الأصعدة كافة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولات الرابطة تمثّل إضافة قيّمة لأجندة الاتحاد وتفسح المجال أمام إشراك أكبر عدد من اللاعبين المحترفين.

وأكد الشامسي أن إقامة هذه الجولة في دبي يوسع النطاق الجغرافي للبطولة ضمن حدود الدولة، وبالتالي تتعزز خيارات التسجيل والمشاركة في المنافسات، متوجهاً بالشكر لإدارة نادي شباب الأهلي على استضافته لهذه الجولة التي تجسد الشراكة المميزة بين الاتحاد والأندية والتوافق على ذات الأهداف والرؤى حول تطوير رياضة الجوجيتسو وترسيخ ريادة الإمارات كوجهة عالمية لها. ولفت الشامسي إلى أن المنتخب الوطني يكثف استعداده للمشاركة في بطولة آسيا أواخر الشهر الجاري، وأن تلك البطولة تعتبر محطة مهمة في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الذين يضعون اللمسات الأخيرة ويختبرون مستوياتهم للمنافسة بقوة على ميداليات البطولة القارية الأبرز على صعيد آسيا. وتبدأ الفعاليات اليوم بمنافسات فئتي الشباب والأساتذة على أن تستكمل غداً بمنافسات فئة الهواة والمحترفين.

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