800 لاعب ولاعبة يشاركون في جولة دبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

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تنطلق غدا في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات جولة دبي ضمن بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو /AJP/، وسط مشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتعتبر جولة دبي ثانية جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ومن المقرر إقامة 5 جولات منها في الدولة خلال موسم 2022، حيث كانت البداية مع جولة أبوظبي الشهر الماضي في جوجيتسو أرينا، وحققت نجاحا كبيرا على الأصعدة كافة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولات الرابطة تمثّل إضافة مهمة لأجندة الاتحاد وتفسح المجال أمام مشاركة أكبر عدد من اللاعبين المحترفين.

وأكد الشامسي أن إقامة هذه الجولة في دبي توسع النطاق الجغرافي للبطولة، وبالتالي تتعزز خيارات التسجيل والمشاركة في المنافسات، متوجها بالشكر لإدارة نادي شباب الأهلي على استضافته لهذه الجولة التي تجسد الشراكة المميزة بين الاتحاد والاندية والتوافق على ذات الأهداف والرؤى حول تطوير رياضة الجوجيتسو وترسيخ ريادة الإمارات كوجهة عالمية لها.

ولفت الشامسي إلى أن المنتخب الوطني يكثف استعدادته حاليا للمشاركة في بطولة آسيا آواخر الشهر الجاري، وأن جولة دبي تعتبر محطة مهمة في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الذين يضعون اللمسات الاخيرة ويختبرون مستوياتهم للمنافسة بقوة على ميداليات البطولة القارية الأبرز على صعيد اسيا.

وتبدأ الفعاليات غدا بمنافسات فئتي الشباب والأساتذة على أن تستكمل بعد غد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين.

وتقام إجراءات الوزن الرسمية لنزالات اليوم الاول على مرحلتين احداهما اليوم الجمعة ما بين الساعة الرابعة والسادسة مساء، والثانية بين الساعة الثامنة والنصف والعاشرة من صباح غد على أن تبدأ المنافسات الرسمية في تمام الساعة 11 صباح الغد.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى بالنسبة للاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية وهو ما يعد عامل جذب كبير للمشاركة فيها.

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