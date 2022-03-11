19 دولة تشارك في "ملتقى الشارقة الدولي لقوى المعاقين"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل نادي الثقة للمعاقين استعداداته لاستضافة النسخة العاشرة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لأصحاب الهمم، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وأكدت 19 دولة مشاركتها في البطولة وهي: ألمانيا، الجزائر، بريطانيا، الكويت، سويسرا، موريشيوس، النرويج، تايلاند، التشيك، كازخستان، أستراليا، أرمينيا، المجر، الهند، بلجيكا، الكاميرون، العراق، ليبيا، تونس، وأندية الدولة لأصحاب الهمم.

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100 م، 200 م، 400 م، 800 م، 1500 م، 5000 م، بجانب منافسات الميدان (صولجان - قرص - الرمح - الجلة - الوثب العالي - الوثب الطويل - الوثب الثلاثي)، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

ويعقد في الحادية عشر صباح غد السبت بمقر نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الملتقى، ويتم خلاله الكشف عن الدول المشاركة في البطولة وعدد اللاعبين والفعاليات التي تقام خلال البطولة كما يتم الإعلان عن الرعاة الرسميين والفرعيين للبطولة .

من جانبه، أكد طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية، مشيراً بأن دولة الإمارات أصبح لها خبرات جيدة في تنظيم أكبر البطولات العالمية.

وأشار إلى أن إدارة النادي قد قامت بتنظيم العديد من اللجان الفرعية لكي تظهر البطولة بالمظهر المشرف لإمارة الشارقة.

وأضاف ابن خادم أن الملتقى شهد على مدار النسخات السابقة ارتفاعاً تدريجياً ملحوظاً في أعداد الدول واللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات ولاسيما مع تحطيم العديد من الأرقام القياسية العالمية خلال منافساته، موجهاً شكره إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي في جميع فعاليات النادي .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز