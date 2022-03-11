400 مشارك في قمة القيادات الرياضية العالمية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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يشارك 400 من قادة الرياضة العالميين في أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز»، بأبوظبي على مدار يومي 16 – 17 من مارس الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ليدرز»، بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، حيث تستعد القمة لاستقبال قادة الرياضة العالميين لمناقشة كل ما هو جديد ومبتكر في المشهد الرياضي العالمي. وتناقش القمة المرتقبة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية .

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بكافة القيادات الرياضية العالمية للتحدث في قمة»أبوظبي«ومناقشة مستجدات صناعة التقدم في المشهد الرياضي العالمي»، مضيفاً: إن أبوظبي استطاعت من تجسيد عدد من الشراكات المهمة والرائدة في الرياضة العالمية، وستوفر لمن ينضمون إليها خلال أعمال القمة الفرصة للاطلاع على الأفكار الملهمة من أصحاب هذه الشراكات الرياضية. ونظرًا لاحتضان أبوظبي لكثير من الفعاليات الرياضية العالمية، غدت أبوظبي الوجهة الأفضل والأمثل في خارطة الرياضة العالمية وتعكس هذه القمة حقيقة الروابط المهمة والشراكات بين القيادات التنفيذية للمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية التي تثمر باستمرار عن مخرجات بارزة للخطط والبرامج مع كافة الشركاء في العالم.

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