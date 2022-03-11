إبداعات أبطال هايدروفلاي وفري ستايل في معرض القوارب الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يشارك أبطال الإمارات نجومنا في رياضة الدراجات المائية اليوم في العرض الليلي من منافسات الألواح المائية الطائرة (هايدروفلاي) والحركات والمهارات المفتوحة (فري ستايل)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب 2022.

ويشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كشريك داعم في الدورة الحالية من معرض دبي العالمي للقوارب 2022 والتي تحمل الرقم 28 وتقام للمرة الأولى في واجهة دبي هاربر، حيث ينظم فعاليتين، الأولى الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد أسماك الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا)، والثانية العرض الليلي للدراجات المائية والذي يتضمن فئتي الألواح الطائرة والمهارات المفتوحة.

وتأخذ المشاركة في العرض الليلي اليوم اهتماماً خاصاً وكبيراً نابعاً من أهمية المكان والمناسبة التي تأتي بالتزامن مع الدورة 28 من معرض دبي العالمي للقوارب 2022، والذي يجتذب أنظار محبي الرياضات البحرية في الدولة والمنطقة والشرق الأوسط، وباعتبار النادي داعماً وشريكاً للدورة الحالية وفي كل الدورات السابقة فإننا سنركز على عدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية المتميزة من بينها الجولة الثانية لبطولة دبي لصيد الأسماك ومنافسات الألواح الطائرة (هايدروفلاي)، فضلاً عن أن المشاركة ستكون ليلية وغير معتادة في معظم المنافسات.

وتحمل المنافسات اليوم روح التحدي والإصرار بين جميع المشاركين من المتسابقين والأبطال، حيث تعد المنافسة فعالية رسمية ضمن أجندة النادي، حيث تم تقديمها فعلياً من سباق دبي الدولي للدراجات المائية إحدى جولات بطولة الإمارات 2022 لتقام أمام زوار المعرض ورواده من المهتمين بالرياضات البحرية بالتنسيق مع دبي هاربر الجهة التي تحتضن المعرض في المراسي الراقية في الوجهة البحرية.

تأكيد

وأكد بطل العالم 2021 في رياضة الدراجات المائية المهارات المفتوحة نجم فريق أبوظبي بطلنا راشد علي صالح الملا، مشاركته في العرض الليلي الكبير اليوم من خلال دراجته بالرقم 3، والتي اعتاد معها على تطبيق أصعب الحركات والتي أهلته ليكون النجم رقم 1 عالمياً من خلال منافسات بطولة العالم للدراجات المائية -أكوابايك- التي أقيمت من خلال جولتين الأولى في مدينة أولبيا الإيطالية والثانية في الكويت.

وسينضم إلى الملا في التنافس الليلي نخبة من أبطال الدولة والرياضيين من المقيمين في الإمارات محبي رياضة الدراجات المائية من بينهم بطلنا عبدالجليل العوضي نجم فريق الشارقة، والذي حصل أخيراً على المركز الثالث في جائزة الكويت الكبرى 2021 إحدى جولات بطولة العالم، إضافة إلى المتسابق الفرنسي من أصول مغربية ياسين فضلي المقيم في الإمارات.

نخبة

وتستقطب منافسات الألواح المائية الطائرة هايدرو فلاي نخبة من محبي هذه الرياضة الحديثة والتي أضافها النادي إلى أجندة السباقات البحرية عام 2015، حيث ظهرت حديثاً ونالت اهتمام عدد من الشباب أبرزهم نجم نادي الشارقة بطلنا مانع حبيب المرزوقي أحد نجوم الرياضات البحرية وشقيقه ماجد، واللذان يستعدان اليوم للمشاركة إلى جانب عدد آخر من المتسابقين.

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