بيترهانسل يتوّج بلقب رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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سجل السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل اسمه في سجل الأرقام القياسية لرالي أبوظبي الصحراوي بفوزه بلقب الرالي للمرة السابعة ، بينما قدم الدراج سام سوندرلاند أفضل ما لديه حتى النهاية ليفوز بلقبه الثالث بفئة الدراجات النارية في ختام رالي أبوظبي الصحراوي الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وشارك بيترهانسيل الإنجاز ملاحه إدوارد بولانجر، وحقق الفرنسي لقبه السابع لفئة السيارات في رالي أبوظبي الصحراوي، متقدماً بفارق 29 دقيقة و49 ثانية عن السائق التشيكي مارتن بروكوب الفائز بلقب الرالي عام 2018 مع ملاحه فيكتور شايتكا بسيارة فورد رابتور.

من جانبه أظهر الدراج سام سوندرلاند، الذي بدأ اليوم الأخير متقدماً بفارق ضئيل «23 ثانية» بدراجة غازغاز، براعة فائقة بكيفية التعامل مع الضغط ، ليفوز بفارق 3 دقائق و8 ثوان عن الأمريكي ريكي برابيك الذي جاء زميله في فريق هوندا التشيلي بابلو كوينتانيلا بفارق 48 ثانية أخرى في المركز الثالث.

وتمكن الدراج الإماراتي عبد العزيز أهلي على متن دراجة ياماها رابتور من الاحتفاظ بلقبه في فئة دراجات الكوادس متقدماً بفارق ساعتين و5 دقائق عن منافسه السلوفاكي جوراي فارجا.

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