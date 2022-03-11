«ند الشبا» تعتمد الفرق المشاركة في بطولة الطائرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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اعتمدت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة، التي تنظم خلال الفترة من 6 إلى 18 أبريل 2022، ضمن منافسات النسخة التاسعة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي.

وشهدت التسجيل للبطولة هذا العام إقبالاً قياسياً من الفرق، حيث تقدم 18 فريقاً للمشاركة في المنافسات، وتم اختيار الفرق الثمانية حسب أولوية التسجيل، وتتضمن القائمة ثمانية فرق هي زعبيل، مجموعة إتش إم إس، فهود زعبيل، إسبيدر تيم، دبي 2020، دبي 2021، المفاجأة، بن ثاني، وسيتم إجراء مراسم القرعة والإعلان عن جدول المباريات في وقت لاحق، بحضور مدراء الفرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين في الفرق والكادر الفني والطبي، وفق الشروط المعتمدة باللائحة حتى الساعة 12 من ظهر يوم السبت 2 أبريل المقبل، وذلك تيسيراً على الفرق، لتتمكن من تسجيل أفضل اللاعبين للمشاركة في البطولة، ويمكن للفرق تسجيل اللاعبين عبر نظام التسجيل الإلكتروني المعتمد للدورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، كما يمكن لمدراء الفرق التواصل مع اللجنة المنظمة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن النظام الجديد للبطولة، الذي يسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين حداً أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة، فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

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