النصر يحتفظ بأغلى كؤوس الصالات ويحقق ثنائية الموسم

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تُوج النصر أمس، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات، بفوزه على البطائح في النهائي 2 - 1، وتقدم البطائح بهدف لوسيان ، وسجل للنصر محمد عبيد، وعبد الله الفلاسي، ليحتفظ «العميد» بأغلى الكؤوس، للموسم الثاني على التوالي، محققاً ثنائية الموسم بعد تتويجه بكأس الإمارات.

وقام عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتتويج النصر بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، والبطائح بالميداليات الفضية، بحضور حمد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وعادل شاكري عضو مجلس إدارة نادي النصر، ومنصور بوسمرة مشرف اللعبة.

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