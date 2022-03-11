منصور بن زايد يشيد بالنتائج المشرفة لـ «المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في قصر الوطن، رئيس وأعضاء «اتحاد الإمارات للمواي تاي» ولاعبي منتخب الدولة لرياضة «المواي تاي»، وهنأ سموه خلال اللقاء أعضاء الفريق والطاقم الإداري والفني بالإنجازات، التي حققها منتخب الإمارات لهذه الرياضة في البطولات الأخيرة، مشيداً بالنتائج المشرفة، والأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون في حلبات التنافس، متمنياً سموه التوفيق للمنتخب في البطولات المقبلة، وأن يواصل رفع اسم دولة الإمارات عالياً في المنافسات الإقليمية والدولية.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن تقديره للدور الكبير، الذي يلعبه «اتحاد الإمارات للمواي تاي» في نشر هذه الرياضة، والتعريف بها على الصعيد المحلي من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة، التي ينظمها ويشارك فيها للارتقاء بمستوى اللاعبين وصقل مهاراتهم، وتعزيز حضورهم في مختلف البطولات.

وثمن عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، الاهتمام والرعاية، التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعم رياضة «المواي تاي»، والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في تطور وتميز هذه الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد سيضاعف الجهود، لضمان تميز منتخب الإمارات في مختلف المنافسات الرياضية وتحقيق الإنجازات المشرفة، مشيراً إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة العالم للمواي تاي، والتي ستقام في أبوظبي مايو المقبل.

حضر اللقاء عبد الله سعيد النيادي رئيس «اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج»، ورئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وياسر الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وطارق هزيم المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي، وأعضاء الاتحاد، وعدد من المسؤولين في المجال الرياضي.

وكان منتخب الإمارات لرياضة «المواي تاي» حقق عدة إنجازات في الفترة الأخيرة، شملت تحقيق 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، خلال بطولة العالم للمواي، التي أقيمت في تايلاند ،أكتوبر 2021، كما حصل لاعب المنتخب إلياس حبيب على حزام بطولة المجلس العالمي للمواي تاي، خلال البطولة التي أقيمت في معرض «إكسبو دبي».

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