الجوجيتسو يكثف استعداداته لـ «آسيوية البحرين»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو، استعداداته لخوض منافسات النسخة السادسة من البطولة الآسيوية، التي تستضيفها مملكة البحرين بالمنامة خلال الفترة من 28 – 31 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من منتخبات القارة، حيث يحرص أبناء الإمارات على مواصلة سجلهم المشرف في البطولة، والحفاظ على اللقب.

وأعرب البرازيلي رامون ليموس، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، عن ثقته التامة بقدرة نجوم المنتخب الوطني على المنافسة بقوة في البطولة، في ظل توافر الدعم الكامل لهم من الجهاز الفني، ومراكز التدريب، والبرامج الغذائية، والمتابعة الحثيثة من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

وأشار ليموس إلى أنّ المنتخب يخوض حالياً المرحلة الثانية من الاستعدادات، التي بدأت بمعسكر تدريبي في 21 فبراير، من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية التي تنطلق بعد ثلاثة أسابيع، مؤكداً على أهمية هذه المرحلة من المعسكر الإعدادي في وضع اللمسات الأخيرة والخطط والتكتيكات، التي سيتسلح بها اللاعبون خلال خوض النزالات، والاستفادة من تجارب الماضي، لتقديم أداء يليق بالآمال الكبيرة المعقودة على هذا الجيل من الأبطال.

وقال ليموس: «نلمس بشكل واضح مدى تطور المنتخب الوطني من بطولة لأخرى، ونحرص من خلال المشاركة في البطولة، على الدفع بتشكيلة متوازنة، تجمع بين الشباب والخبرة من أصحاب الأحزمة والأوزان المختلفة، علماً بأن هذا المنتخب قادر على المنافسة في الحاضر والمستقبل، في ظل رؤية الاتحاد التي ترتكز على بناء جيل قادر على التألق، في مختلف المحافل القارية والعالمية لأعوام قادمة».

وتابع ليموس: «بالإضافة لأبطالنا من حملة الحزام الأسود، يضم المنتخب مجموعة من اللاعبين من حملة الحزامين البني والبنفسجي، ونهدف من خلال مجريات البطولة، التأكيد على أن هذه الفئة من اللاعبين قادرة على مجاراة نظرائهم من حملة الحزام الأسود، والتفوق عليهم بفضل الجودة والكفاءة التي يتمتع بها لاعبو الإمارات».

نجاح

وأوضح المدرب أنّ المنتخب نجح في تعزيز مكانته المرموقة في القارة، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدّمه في النسخة الخامسة من البطولة الآسيوية في أبوظبي نوفمبر 2021، ومن الطبيعي أن يكون الهدف هو الحفاظ على اللقب.

وأشاد ليموس بأداء منتخب السيدات، وتطوره المستمر، تحت قيادة وإشراف المدربة بوليانا لاجو، لافتاً إلى قدرتهن على المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، وتكرار إنجازات الفترة الماضية.

وعلّق ليموس على مدى قوة المنافسة في البطولة الآسيوية القادمة، خصوصاً أن جميع الفرق المشاركة، تطمح إلى تسجيل نتائج طيبة، وهو ما سيضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أبطال وبطلات الإمارات، للاستعداد من أجل التعامل باحترافية مع كل التحديات والتغلب عليها.

وتطرق المدرب البرازيلي إلى أهمية البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد، ومنها بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو جولة دبي، التي تقام نهاية الأسبوع، حيث اعتبرها إحدى مراحل الاستعداد للمنتخب، وقال: «نغتنم فرصة مشاركتنا في مثل هذه البطولات، لتحديد نقاط الضعف والقوة، لا سيما أنها تشهد مشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو العالميين، والاحتكاك معهم يعود بالكثير من المنفعة على تطور أداء اللاعبين».

ومن جانبه، قال البطل فيصل الكتبي، قائد منتخبنا الوطني، وأحد أكثر لاعبي المنتخب تتويجاً وحصداً للألقاب بالإمارات والقارة الآسيوية، عن فخره واعتزازه بتمثيل المنتخب من جديد، مؤكداً أنه سيبذل بصحبة زملائه، الغالي والنفيس، للإبقاء على راية المنتخب خفاقة في سماء البطولة، مشيداً بأهمية المرحلة الإعدادية للمنتخب، وتوفير أفضل المدربين، والتزام كل اللاعبين ببرامج التدريب، وبرامج التغذية، وإصرارهم على تقديم الجديد في تلك البطولة.

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