«خليجية الغولف» تنطلق غداً بأبوظبي

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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تنطلق غداً منافسات البطولة الخليجية للغولف 24 للرجال، و 13 للشباب تحت 18 سنة وتستمر حتى 18 مارس الجاري في أبوظبي، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف على اكتمال التجهيزات لاستقبال الوفود المشاركة من قادة اللعبة ومسؤوليها واللاعبين وتنظيم حدث استثنائي يضاف إلى رصيد نجاحات الإمارات في تنظيمها لكبرى الأحداث الرياضية.

وأشار إلى أن منافسات البطولة ستقام على أرض ملعب نادي أبوظبي للغولف على مدار أسبوع حيث تم تحديد يوم غدٍ لاكتمال وصول جميع الفرق المشاركة، وبعد غدٍ لتدريب الفرق خلال الفترة الصباحية للدخول بأجواء البطولة مبكراً ومن ثم الاجتماع الفني ظهراً، وفي الرابعة عصراً سيتم الافتتاح الرسمي للبطولة.

وأوضح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أنه في اليوم الثالث للبطولة ستنطلق منافسات البطولة بالجولة الأولى لفرق الرجال، وتتواصل بعد ذلك على مدار الأيام الثلاثة للرجال والشباب ليشهد يوم الخميس 17 مارس الحفل الختامي في الرابعة عصراً لتتويج الفائزين بالبطولة على مستوى منتخبات وفردي الرجال والشباب.

من جهته أكد اللواء«م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد على أهمية هذا الحدث الرياضي، الذي سيقام على هامشه عدد من الفعاليات المصاحبة لرياضة الغولف، بجانب العديد من الاجتماعات لقادة اللعبة بالمنطقة الخليجية للتشاور حول مستقبل اللعبة وبرامج تطويرها وسبل تحقيق التعاون المشترك لتوفير أفضل بيئة للاعبيها ولاعباتها.

ووفق نظام ولوائح البطولة يسمح لكل دولة بمشاركة 4 لاعبين بمنتخبات الرجال ويتم احتساب أفضل نتائج لثلاثة لاعبين من كل منتخب، بينما يتم احتساب فضل نتائج للاعبين اثنين لمنتخبات الشباب لتحديد الترتيب العام للفرق ومراكز اللاعبين بنظام الفردي.

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