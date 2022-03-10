1500 مشارك في سباقات الرياضات الجبلية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تستضيف الفجيرة يوم 19 مارس الجاري سباقي سبارتن ترايل و«تاف مادر» العالميين للجري وسط الحواجز الجبلية بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من الإمارات ومختلف دول العالم وذلك بضيافة حديقة الفجيرة للمغامرات.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته اللجنة المنظمة بقاعة نادي تنس الفجيرة صباح الخميس بحضور حمدان كرم الكعبي ممثل شركة الفجيرة القابضة وعمرو زين الدين المدير الفني لحديقة الفجيرة للمغامرات وطارق عبدالله ممثلاً لمجموعة أي بي إتش، ودونكان ديويس المدير الإقليمي للسباق العالمي.

وتقدم عمرو زين الدين بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للدعم اللامحدود للرياضة عموماً وبما ساهم أن تكون الفجيرة وجهة رياضية عالمية مميزة مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تعمل بكافة طاقاتها لإخراج الحدث بأفضل صورة ممكنة تليق بالأحداث الرياضية التي تنظم في الفجيرة وقدم الشكر للرعاة الرئيسيين وهم الفجيرة القابضة ومجموعة أي بي اتش ومنصة اكتشف الفجيرة الحساب السياحي الرسمي لإمارة الفجيرة وبنك الفجيرة الوطني والمنطقة الحرة بالفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وقال حمدان كرم الكعبي: إن اختيار إمارة الفجيرة لإقامة السباق جاء لما تتمتع به من طبيعة جبلية نوعية مميزة ومناخ رائع يجعل منها وجهة سياحية ومكاناً مناسباً للرياضات الجبلية وسياحة المغامرات.

بدوره قال طارق عبد الله: إن الفجيرة ستكون رابع محطة ينظم فيها السباق في الإمارات بجانب دبي ورأس الخيمة وأم القيوين وأن اللجنة المنظمة تتطلع لتنظيم الحدث سنوياً، بما يساهم بدور الرياضة أفضل أسلوب للحياة كما قدم الشكر للجهات الخدمية المساندة ومنها شرطة الفجيرة والدفاع المدني ودائرة السياحة والصحة وجميع الجهات مبيناً انه سيتم منح ميدالية لكل رياضي يكمل السباق.

وقال دونكان إن السباق العالمي الذي سيقام في الفجيرة يضم مشاركة أكثر من 1500 رياضي من كلا الجنسين ويقام في حديقة الفجيرة للمغامرات.

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