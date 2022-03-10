"الشارقة الرياضي" يطلق برنامج "واعد" لإكتشاف القيادات الشابة

المصدر: وام

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أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامجه الجديد "واعد" لاكتشاف 60 لاعباً للتأهيل القيادي من كلا الجنسين من الفئة العمرية مابين 12 -14 سنة و 15 -17سنة في الألعاب الجماعية والفردية، ومن المقرر أن ينطلق البرنامج مارس الحالي و يمتد إلى يوليو القادم، ويهدف إلى نشر ثقافة الإنتماء والعمل الجماعي بين اللاعبين واعتماده كنموذج لإعداد الفرق الرياضية.

تم الإعلان عن تفاصيل البرنامج في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم في مركز الأعمال لمدينة الشارقة للإعلام "شمس"، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة مدينة الشارقة للإعلام "شمس" والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإستشراف الإستراتيجي ورئيس البرنامج و الدكتور أحمد سعد الشريف رئيس مجلس إدارة أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة /دراسا/، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، نائب رئيس البرنامج، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الأندية ومدراء الإدارات وموظفي المجلس ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

و قال عيسى هلال الحزامي بأنه يعمل مجلس الشارقة الرياضي على دعم وتطوير اللاعبين في الإمارة وتهيئتهم بما يتواكب مع الدعم اللا محدود والاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومايسهم في خدمة خطط وأهداف المجلس المستقبلية والاستراتيجية وتسهم في رفعة راية الرياضة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان ان البرنامج يرتبط بالتوجيهات الاستراتيجية للمجلس من خلال الرؤية أن تكون أندية الشارقة من أفضل الأندية العربية والعالمية المتفوقة أخلاقياً ورياضياً وتحقيق رسالتها من خلال إعداد قيادات إماراتية فاعلة تضمن بها رفع مستوى الشباب أخلاقياً ورياضياً وتنمية مواهبهم والارتقاء بالالعاب الرياضية بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية .

ومن جانبه أوضح نبيل محمد عاشور ان البرنامج يرتكز على القيم والمعرفة الرياضية ومهارات القيادة الرياضية والأثر والنتائج، مؤكداً أن هنالك شركاء مساهمين في نجاح هذا البرنامج وهم مجلس الشارقة للتعليم والقيادة العامة لشرطة الشارقة ،وهيئة المواصلات.

وأشار إلى أنه سيتم التسجيل للاعبين واللاعبات وفئة المعاقين للبرنامج عبر الترشيح من الأندية في الإمارة، للانضمام لفئاته وهي الفئة الأولى للاعبين من 12إلى 14 سنة، أما الفئة الثانية للاعبين من 15 إلى 17 سنة، حيث تم رصد خطة متكاملة على مدار خمسة شهور تشتمل على مختلف البرامج التدريبية و ورش العمل وبرامج محاكاة ولقاءات ثنائية وزيارات داخلية ومنتديات، بجانب عرض لكتب مهمة مثل كتاب "سرد الذات" لصاحب السمو حاكم الشارقة.

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