خطوة تفصل بيترهانسل عن رقم قياسي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اقترب الفرنسي ستيفان بيترهانسل من تحقيق رقم قياسي في فئة السيارات ضمن رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وقام بيترهانسل بسيارة (أودي آر أس كيو إي – ترون) بتوسعة صدارته الإجمالية للسيارات إلى 33 دقيقة و21 ثانية متقدماً على التشيكي مارتن بروكوب الفائز عام 2018 بسيارة فورد رابتور.

وفي فئة الدراجات النارية تقلص تقدم سام سوندرلاند بدراجة غازغاز إلى 4 دقائق إلى 23 ثانية فقط عن التشيلي بابلو كوينتانيلا بدراجة هوندا، وجاء الأسترالي توبي برايس ثالثاً بفارق دقيقة و19 ثانية خلف بابلو.

وتبدو الأمور واضحة للغاية في فئة دراجات الكوادس، حيث يتصدر المتسابق الإماراتي عبد العزيز أهلي المدافع عن اللقب بدراجة ياماها رابتور ويتصدر بفارق ساعة و48 دقيقة و32 ثانية عن السلوفاكي يوراي فارجا.

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