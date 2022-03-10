العرض الليلي للدراجات المائية يعود في «معرض القوارب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وللمرة الثانية على التوالي، تنظيم منافسات الألواح المائية الطائرة (هايدروفلاي)، والحركات والمهارات المفتوحة (فري ستايل)، ضمن فعاليات الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب 2022، وذلك مساء غدٍ.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول جهة تنظم عرضاً ليلياً دولياً، بمشاركة أبرز المتسابقين العالميين، ضمن منافسات جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية، في نوفمبر عام 2017، قبل أن ينظم العرض المحلي الأول في الدورة رقم 26 للمعرض، بمشاركة أبطالنا من نجوم الدولة، حيث يحرص النادي على تنظيم تلك المنافسات دائماً، ضمن سباق دبي الدولي للدراجات المائية -أكوابايك.

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يظل معرض دبي العالمي للقوارب، محط أنظار محبي الرياضات البحرية في الدولة والمنطقة والشرق الأوسط، وباعتبار النادي داعماً شريكاً للدورة الحالية، وفي كل الدورات السابقة، فإننا سنركز على عدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية المتميزة، من بينها الجولة الثانية لبطولة دبي لصيد الأسماك، ومنافسات الألواح الطائرة (هايدروفلاي).

وأكد أن المنافسة المرتقبة غداً، هي فعالية رسمية، ضمن أجندة، وضمن فعاليات سباق دبي الدولي للدراجات المائية، إحدى جولات بطولة الإمارات 2022، لتقام أمام زوار المعرض ومرتاديه من المهتمين بالرياضات البحرية، بالتنسيق مع دبي هاربر، الجهة التي تحتضن المعرض في المراسي الراقية في الوجهة البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز