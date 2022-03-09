أساطير باكستان أبطال كأس الصداقة للكريكيت بالشارقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز فريق أساطير باكستان بالبطولة الأولي لكأس الصداقة الإماراتية، التي اختتمت أول من أمس على ملعب الشارقة للكريكيت تحت رعاية سمو الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، الذي قام بتتويج الأبطال بحضور السريلانكي ماهيش سيناياكي، وعرفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

والمهندسة علياء الكندي وحمدان الحمادي وحذيفة إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة، وأسلم جوروكال، مؤسس شركة اربا للخدمات الرياضية، وأمين باثان، رئيس مجلس إدارة شركة اربا للخدمات الرياضية، ونوفل قدران، مدير العمليات وحبيب كويا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة اربا للخدمات الرياضية ومنير بن محي الدين، مدير الحدث ووسائل الإعلام، أسوتوش باتاناياك رئيس مجلس الإدارة لشركة دبليو إس إس لندن ليمتد والمتحدث باسم السفارة الفرنسية.

من جانبه، أكد أسلم جوروكال، أن بطولة كأس الصداقة للكريكيت والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحًا كبيراً، موجهاً الشكر إلى الشيخ عبيد بن سهيل ال مكتوم على دعمه اللامتناهي وتقديمه 5000 تذكرة مجانية لمحبي لعبة الكريكيت.

وقال: "اتقدم بخالص الشكر لأعضاء فريق العمل ووسائل الإعلام وذلك بعد نجاح الدورة الأولى من بطولة كأس الصداقة وسنبدأ الآن في التحدث مع شركائنا لجعلها اتحاد كريكيت.

من جهته، قال أمين باثان: شهد هذا الفصل الجديد الرائع في عالم لعبة الكريكيت مشاركة أساطير اللعبة بعد عودتهم من الاعتزال، ولعل تلك الخطوة تبشر بعصر جديد في عالم الكريكيت العالمي حيث يعود الأساطير المتقاعدين للترفيه عن عشاق الكريكيت.

بدوره، قال حذيفة إبراهيم، رئيسة اللجنة التنظيمية لكأس الصداقة الإماراتية: "كأس الصداقة الإماراتية تعمل على تعميم لعبة الكريكيت بين الإماراتيين والعرب خاصة أولئك الذين يشاهدون أفلام بوليوود، ومن الجيد أن نرى بعض نجوم بوليوود المشهورين يلعبون ملعب الشارقة للكريكيت مما يجلب المزيد من الجماهير إلى معقل اللعبة فب الإمارات.

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