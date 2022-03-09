العربي للرجبي يمنح حمدان سليمان وسام التميز

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح الاتحاد العربي للرجبي، وسام التميز إلى حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد، ومدير اتحاد الإمارات للرجبي السابق، نظراً لخدماته الجليلة للعبة على مدار 16 عاماً، وتقديراً لعطائه وتاريخه الحافل.

وقام كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي، وقيس الظالعى رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وخالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي، وعارف بلخيرية رئيس الجامعة التونسية للرجبي، بإهدائه الوسام الذي يمنح للمرة الأولى لإحدى الشخصيات التي ساهمت في الارتقاء باللعبة، وذلك على هامش البطولة العربية التي اختتمت مؤخراً في تونس.

ويعتبر حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي، من المؤسسين لاتحاد الإمارات للرجبي منذ عام 2006، والمدير التنفيذي للاتحاد منذ نشأته وحتى يوليو 2021.

ومن ضمن المؤسسين لإعادة إحياء الاتحاد العربي للرجبي، والمدير التنفيذي له منذ عام 2015 وحتى الآن، وأشرف على كل البطولات التي أقامها الاتحاد العربي منذ البطولة الأولى بالجونة بمصر عام 2015، وحتى البطولة السابعة التي اختتمت مؤخراً بتونس، وله دور بارز في تنشيط اللعبة وانتشارها خلال السنوات التي عمل فيها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز