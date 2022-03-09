«غراند سلام أبوظبي للجودو» أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للجودو إقامة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل بدلاً من شهر نوفمبر القادم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أن ما يشجع على مواصلة استضافة البطولة الدولية التي تقام في 5 عواصم عالمية من بينها أبوظبي البنية التحتية الرياضية المميزة في الإمارات، فضلاً عن عوامل الجذب السياحي الذي تتمتع به الدولة.

وقال: " أسهمت هذه المقومات في استضافة العاصمة أبوظبي للعديد من الأحداث الرياضية العالمية وهو الهدف الذي نسعى إليه دائماً، والفترة القادمة ستشهد بدء العمل من أجل الإعداد للبطولة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الدائم في نجاحات الاتحاد.

وفي السياق نفسه تقدم الاتحاد العراقي للجودو بطلب المشاركة في نسخة أبوظبي غراند سلام المقبلة، ليكون أول الدول المتقدمة للمشاركة في هذا الحدث.

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