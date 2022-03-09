تألق إماراتي في بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد منافسات النسخة الثانية من «بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس» تألق اللاعبين واللاعبات الإماراتيين وتحقيقهم نتائج بارزة في البطولة الأكبر من نوعها في الدولة التي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس، وتقام على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا للتنس في دبي بمنطقة الجداف، وتستمر منافساتها حتى يوم الاثنين المقبل، وبرعاية برنامج «إسعاد» ومبادرة «الروح الإيجابية».

وأكد المقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، أن البطولة حققت مكاسب مبكرة في تعزيز الروح الإيجابية بحضور جمهور من محبي التنس المقيمين وعوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين وقال: «يسعدنا أن يواصل نادي ضباط شرطة دبي توفير جميع إمكانيات استضافة البطولة في بيئة تستند إلى السعادة تزامناً مع الأداء الفني المميز الذي يقدمه اللاعبون في أجواء تسودها الروح الرياضية، وهو الهدف الذي تصبو إليه شرطة دبي في تنظيمها للأحداث الرياضية، وشاركت أربع لاعبات مواطنات في البطولة وهن الشيخة سارة القاسمي، وسارة المهيري وشماء القمزي، وجنا الفلاسي في مشاركة نسوية ترسم ملامح مستقبل متفائل، وشهدت مباريات الجولات الأولى مستويات فنية طيبة في منافسات السيدات والرجال معاً، مما يعكس قوة البطولة وأهميتها، ويبرز إلى الواجهة المشاركة الواسعة للاعبات ولاعبي الإمارات وتحقيقهم لنتيجة الفوز في بعض المباريات وتقديم مستويات فنية تعكس مستقبلاً جيداً للعبة».

بداية جيدة

وفي سياق متصل وصفت شماء القمزي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، مشاركة النساء في البطولة بالبداية الجيدة لبناء جيل من اللاعبات الإماراتيات القادرات على التنافس في البطولات الكبرى ووضع بصمة للمرأة الإماراتية في رياضة التنس، وأكدت أن المرأة الإماراتية تتمتع بإمكانيات تشجع على المضي بتطوير رياضة التنس وإنشاء قاعدة من الممارسات لهذه الرياضة الشيقة.

وإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققها عمر بهروزيان وفهد عباس جناحي وعبد الرحمن جناحي، نجح اللاعبون الشباب بتقديم مباريات مميزة، بالرغم من أن القرعة وضعتهم في مواجهات قوية مع لاعبين من فئة الرجال وهم عبد الله عدنان المرزوقي واللاعب عبد الله إسحاق واللاعب سعود الجسمي واللاعب عمر أحمدي.

بدوره أكد مدرب منتخب الإمارات للتنس هشام البراملي أن المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون عكس صحة النهج التدريبي المتبع معهم خصوصاً وأنهم يمثلون منتخب الشباب وتمكنوا من عكس صور فنية مميزة.

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