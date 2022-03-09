لطيفة الكعبي تحطم رقم الدولة في الوثب الثلاثي للمرة الثانية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حطمت اللاعبة لطيفة الكعبي من نادي الشارقة لرياضة المرأة، رقم الدولة السابق، والمسجل باسمها في مسابقة الوثب الثلاثي للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما سجلت 11.35 متراً، في بطولة ألعاب القوى لرياضة المرأة، والتي نظمها اتحاد ألعاب القوى، واستضافها نادي خورفكان لأصحاب الهمم، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، مع العلم أن رقمها السابق كان 11.12 متراً.

وشهدت منافسات البطولة تنافساً قوياً ومثيراً، لتحصد لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة، مسابقات فئة السيدات، بعدما فازت بالمركز الأول كل من عبير البلوشي في 100 متر عدو، ومهرة عبد الرحيم في 400 متر عدو، وشلوي تيجي في 1500، وميرة المازمي في 3000 متر جري، وفاطمة يوسف الحوسني في دفع الجلة، وجواهر المازمي في رمي الرمح، وفاز نادي الشارقة لرياضة المرأة بسباق التتابع 4×100 متر عدو.

وتفوق نادي الشارقة لرياضة المرأة كذلك في حصد مسابقات الشابات، وكان المركز الأول من نصيب كل من مريم البلوشي في سباقي 100 و400 متر عدو، وعذبة اليماحي في 1500 جري، وفريدة الشامسي في رمي الرمح، بينما فازت رحمة توفيق عبد المنعم من نادي دبا الحصن بمسابقة دفع الجلة، وفاز نادي دبا الحصن بالتتابع 4×100 متر عدو.

تفوق

وحافظ نادي الشارقة لرياضة المرأة، على تفوقه في فئة الناشئات، وكان المركز الأول من نصيب كل من همسة جمال في مسابقتي 100 متر عدو والوثب الطويل، وجاسمن جاد في مسابقتي 400 متر عدو ورمي الرمح، وشوق البلوشي في 1500 متر جري، وفاز نادي الشارقة لرياضة المرأة بسباق التتابع 4×100 متر عدو، فيما فازت مهرة سعيد من نادي البطائح بمسابقة دفع الجلة.

وحصدت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة المراكز الأولى في مسابقات فئة الأشبال، بعد فوز مريم شهاب في 100 متر عدو، وأميرة عبد العليم في مسابقتي 1000 متر جري والوثب الطويل، بينما فازت مريم أحمد حسن من نادي دبا الحصن بمسابقة رمي الرمح، وفاز نادي الإمارات بسباق التتابع 4×50 متراً عدو.

ومع نهاية المسابقات، توجت الشيخة مريم بنت صقر القاسمي، الفائزات بحضور فهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، وسالم النقبي رئيس نادي خورفكان لأصحاب الهمم، وأحلام الحوسني رئيسة لجنة المرأة مديرة البطولة، وعلي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس لجنة الحكام، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وعائشة حنون مدير العلاقات العامة في نادي خورفكان.

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