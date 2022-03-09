«دراجات الإمارات» تتألق في «تيرينو أدرياتيكو»

المصدر: (روما - وام)

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حقق السلوفيني تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية المركز الثالث في المرحلة الافتتاحية من سباق تيرينو-أدرياتيكو بإيطاليا، والتي تضمنت سباقاً ضد الزمن على مسافة 13.9 كم في بلدة ليدو دي كامايوري.

أقيم السباق بعد يومين فقط من تألُّق بوجاتشار في سباق ستراده بيانكه، ليقدم أمس أداءً مشابهاً على الطرق المستوية في ساحل فيرسيليا، حيث أنهى المسار خلال 15 دقيقة و35 ثانية، متأخراً بفارق 18 ثانية عن فيليبو غانا من فريق غرينادييرز الذي حل أولاً.

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