اعتماد لائحة درع التفوق في مسابقات الجودو

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، لائحة الفوز بدرع التفوق العام لموسم 2021 - 2022، لمسابقات الجودو، التي بلغت 10 منافسات على مستوى الرجال والشباب والناشئين والأشبال، بجانب بطولة الإمارات للكاتا.

ويتصدر نادي اتحاد كلباء حتى الآن الترتيب العام، برصيد 280 نقطة، قبل انتهاء الموسم الحالي في مايو 2022، وينافسه نادي الشارقة الرياضي «الوصيف»، برصيد 250 نقطة، فيما يحتل نادي الفجيرة للفنون القتالية، المركز الثالث، برصيد 245 نقطة، وتبقى من منافسات الموسم الحالي البطولة الرمضانية للجودو، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يختتم موسم الجودو في شهر مايو.

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