ذهاب نهائي الطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي فريقا النصر وشباب الأهلي للكرة الطائرة في السابعة من مساء اليوم، في ذهاب الدور النهائي لدورة «بلاي أوف»، على أن تقام مباراة الإياب في التوقيت نفسه مساء يوم السبت المقبل.

ويتوج الفائز في المباراتين بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، أما في حال تبادل الفريقين الفوز، فستكون هناك مباراة فاصلة تقام يوم 16 مارس الجاري، لحسم درع المسابقة.

وتأهل شباب الأهلي إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على العين ذهاباً وإياباً في الدور قبل النهائي لدورة «بلاي أوف»، بينما وصل النصر، حامل اللقب، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على بني ياس في مباراتين من أصل 3 مباريات، إذ تبادلا الفوز في الذهاب والإياب، وحسم النصر المواجهة الحاسمة لمصلحته.

ومن ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة الطائرة، تأجيل مباراة تحديد المركز الثالث بين العين وبني ياس، والتي كانت مقررة غداً، إلى الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل، على أن تقام في صالة نادي شباب الأهلي في الممزر.

وعلى صعيد آخر، أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن جدول مباريات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تنطلق في السابعة من مساء يوم 23 مارس الجاري، بمواجهات دور الثمانية، ويلتقي فيها النصر والجزيرة في صالة نادي العين، وحتا والوصل في صالة نادي عجمان، وشباب الأهلي والعين في صالة نادي الجزيرة، وبني ياس وعجمان في صالة نادي الوصل.

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