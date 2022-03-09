بيترهانسل يتصدر رالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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بات الفرنسي ستيفان بيترهانسل بسيارة (أودي آر أس كيو إي – ترون) على مقربة من تسجيل اسمه أكثرَ السائقين نجاحاً في تاريخ رالي أبوظبي الصحراوي بعد أن زاد الفارق الصداري في فئة السيارات مع أقرب منافسيه عقب نهاية المرحلة الثالثة من رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وزاد بيترهانسيل أمس الفارق بينه وبين التشيكي مارتن بروكوب الفائز عام 2018، إلى 30 دقيقة و17 ثانية.

ونجح الدراج سام سوندرلاند في انتزاع الصدارة بعد أن سجل ثاني أسرع زمن في المرحلة وبات يتقدم في إجمالي التوقيت بفارق 4 دقائق و24 ثانية عن ماتياس والكنر، ويواصل الدراج الإماراتي عبدالعزيز أهلي الهيمنة على فئة الكوادس بدراجة ياماها رابتور. وأنهى المدافع عن لقب الكوادس المرحلة بفارق ساعة واحدة و36 دقيقة و59 ثانية عن السلوفاكي جوراي فارجا.

وقال بيترهانسيل «كان اليوم جيداً. وقدنا سيارتنا عبر الكثبان الرملية بسلاسة، وتجاوزنا يزيد الراجحي هذا الصباح. لقد ضغطنا أكثر لأن السيارة كانت جيدة ولم تكن حرارتها مرتفعة. وتعلمنا الكثير عن السيارة في المرحلتين الماضيتين، سنبذل قصارى جهدنا سعياً لتحقيق الفوز».

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