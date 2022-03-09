200 لاعب في «الإمارات للمواي تاي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب بعد غدٍ في جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح الاتحاد في بيانه أمس أن البطولة ستستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 30 نادياً رياضياً من مختلف مناطق الدولة، وتهدف للكشف عن المواهب الواعدة لمختلف المراحل العمرية المبكرة لاختيار أبرزهم لدعم المنتخبات الوطنية. وأكد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ حرص الاتحاد على إقامة البطولات المختلفة للفئات السنية، التي تسهم في دعم وتعزيز النجاحات المحلية والإقليمية؛ مشيراً إلى أنه سيتم الاستمرار على هذا النهج فيما يخص بطولات المراحل السنية، والمعسكرات التدريبية لرفع مهارات اللاعبين وصقلها وفقاً لأعلى المعايير الدولية في إعداد الأبطال.

مستقبل

وقال النيادي إن الحرص على رعاية تلك الفئات يعكس مدى الاهتمام بالمستقبل، تماشياً مع سياسة الاتحاد وخططه الإستراتيجية التي نتطلع من خلالها إلى توفير فرص التدريب للناشئين والشباب مما يؤدي إلى تطوير مواهبهم على ضوء متطلباتنا وطموحاتنا المستقبلية التي تستهدف تحقيق الإنجازات وصعود منصات التتويج.

ويشرف على إدارة منافسات بطولة الناشئين والشباب للمواي تاي طاقم تحكيم إماراتي ممن لديهم الخبرة والمهارة في إدارة مثل هذه المنافسات.. وسيتم نقل منافسات البطولة عبر تطبيق، UAM، وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، ليتمكن عشاق ومحبو رياضة المواي تاي من متابعة منافسات البطولة تجاوباً مع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

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