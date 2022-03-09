«آسيوية الدراجات» تنطلق 25 الجاري

المصدر: دوشانبيه - البيان الرياضي

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تستعد العاصمة الطاجيكية دوشانبيه لاستضافة منافسات البطولة الآسيوية للدراجات في الفترة من 25 إلى 30 مارس، وقد وجهت حكومة طاجيكستان جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، للوقوف جنباً إلى جنب مع اتحاد طاجيكستان للدراجات، لدعم استضافة هذه البطولة على أعلى مستوى.

واستقبل رستم إمام حاكم دوشانبيه وفداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي للدراجات برئاسة أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، حيث ناقش فكرة استضافة البطولة الآسيوية للدراجات في مدينة دوشانبيه.

وقال رستم أمام: إن استضافة الأحداث الرياضية الدولية هي إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لنا، فالرياضة هي لغة التعددية الثقافية، وخلال الثلاثين عاماً الماضية من استقلال طاجيكستان، بذلت الحكومة قصارى جهدها لتطوير البنية التحتية للمدينة، وهي على استعداد لاستضافة مثل هذه الأحداث على أعلى مستوى.

من ناحيته قال أسامة الشعفار إنه سعيد بالعودة القوية للبطولات الآسيوية بعد جائحة كورونا، مؤكداً دعمه الكامل للفرق الآسيوية، حيث تكفل سعادته بإقامة وانتقالات الفرق الآسيوية المشاركة في الحدث على مدار 6 أيام بهدف إثراء المشاركة وتذليل الصعاب أمام الفرق محدودة الموارد.

وأكد أوزودخان دافلاتشويف رئيس الاتحاد الطاجيكي للدراجات إن الحدث هو الأول على هذا المستوى الرفيع، ليس فقط لاتحادنا، ولكن في تاريخ طاجيكستان المستقلة، بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الحدث الأول بعد جائحة كورونا الذي يجذب مشاركين من 25 دولة في آسيا والشرق الأوسط.

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