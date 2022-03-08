اتحاد الإمارات للجوجيتسو يستضيف هدى المطروشي احتفاء بيوم المرأة العالمي

المصدر: وام

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استضاف اتحاد الإمارات للجوجيتسو هدى المطروشي أول ميكانيكية في الدولة وصاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات في إمارة الشارقة، والتي أبدعت في هذا المجال الذي كان حكرا على الرجال طوال الفترات السابقة.

وجاءت هذه المبادرة في إطار حرص الاتحاد على تقدير المرأة في يومها العالمي الذي يحمل هذا العام شعار "كسر التحيز"، حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول السباقة في ترسيخ مبدأ مساواة المرأة بالرجل وبناء مجتمع خالٍ من التحيز والصور النمطية والتمييز.

وفي إطار المبادرة قامت اللاعبة الواعدة شذى الحوسني من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والحاصلة على ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تحت 18 عاما بزيارة الورشة العائدة للمطروشي، وتعرفت شذى على طبيعة عملها وشغفها بممارسة واحدة من أصعب المهن وأعقدها، وعبرت عن إعجابها الكبير بالإرادة والصبر والثقة التي تتحلى بها في مسيرتها المهنية حتى أصبحت قدوة لبنات الوطن في سعيهن لتحقيق الأهداف التي كانت بالأمس حكرا على الرجال.

وأكّدت المطروشي خلال اللقاء أن المرأة الإماراتية عليها أن تحدد أهدافها وتشق طريقها في أي من المهن التي تواكب طموحها، وستجد كل الدعم من القيادة الرشيدة التي لن تألو جهدا في توفير مقومات النجاح لبنات الوطن والأخذ بأيديهن وتشجيعهن على تحقيق الإنجازات الاستثنائية.

وأشادت المطروشي بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير اللعبة والوصول بمكانة الدولة إلى العالمية، وتمكين الفتيات من التألق على البساط وتوفير أفضل الأجهزة الفنية والتدريبية والدعم المتواصل الذي قاد بطلات الإمارات إلى منصات التتويج العالمية.

ولفتت المطروشي إلى نقاط التشابه العديدة التي تجمع رياضة الجوجيتسو بمجال "الميكانيكا"، مشيرة إلى أن كلا المجالين يتطلب قدرا من القوة والصبر والتصميم، وأن ما يميز رياضة الجوجيتسو عن غيرها من الرياضات هو قدرتها على تعزيز الكثير من القيم المهمة لدى ممارسيها وأبرزها الصبر والتحمل والعزيمة والاصرار والشجاعة".

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