بينافيدس يتصدر دراجات رالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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عزز البطل الأرجنتيني كيفن بينافيدس آماله في الفوز بلقب الدراجات النارية ضمن رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بينما مضى ستيفان بيترهانسيل قدماً لتحقيق فوزه القياسي السابع بلقب السيارات مع ختام الجولة المرحلة الثانية (مرحلة أدنوك للتوزيع) التي جرت أمس، لمسافة 318 كم.

وأثبت الدراج كيفن بينافيدس روحه الرياضية العليا وهو يتوقف لأكثر من 20 دقيقة لمساعدة مايكل دوكيرتي متصدر فئة الدراجات النارية في المرحلة الأولى بعد أن سقط عن دراجته، قبل أن يستأنف ويتولى الصدارة لاحقاً، وتصدر نجم كيه تي أم يتصدر الآن بفارق 4 دقائق و 23 ثانية عن الأمريكي ريكي برابيك، بينما جاء الدراج التشيلي إجناسيو كورنيجو على بعد 41 ثانية في المركز الثالث.

ومع نهاية المرحلة الثانية، تقدم بيترهانسيل ومساعده إدوارد بولانغر، بسيارة (أودي آر أس كيو إي – ترون) بـ 7 دقائق و 20 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي بسيارة تويوتا هايلوكس، والتشيكي مارتن بروكوب ثالثاً بفارق 15 دقيقة و50 ثانية عن الصدارة بسيارة (فورد رابتور آر أس كروس كاونتري).

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