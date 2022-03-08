الجولة الثانية لـ «دبي لصيد الأسماك» غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 (الكنعد والسكل) والتي ينظمها النادي هذه المرة تزامناً مع الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب الذي سينطلق غداً ويستمر حتى الأحد المقبل.

ويأتي تنظيم الجولة الثانية والتي تبدأ غداً ضمن برنامج الفعاليات الرياضية في الموسم الحالي 2022-2021 وفي إطار اهتمام مجلس إدارة النادي بزيادة الأنشطة المجتمعية .

ورصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جوائز مالية قيمة تصل في مجموعها إلى مبلغ 165 ألف درهم موزعة على أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في فئة الكنعد (كينيغ فيش) بواقع 135 ألفاً فيما سيوزع مبلغ 30 ألف درهم على أصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث في فئة السكل (كوبيا)

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالجميع في هذا الحدث الكبير والذي يأتي تواصلاً مع اهتمامات النادي بالأنشطة والفعاليات المجتمعية والتي تخلق أجواء من التنافس الجميل.

وكشف محمد عبدالله حارب عن سعادتهم في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لإقامة هذه الفعالية في قلب دبي هاربر الوجهة السياحية الجديدة على هامش الدورة الثامنة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب للمرة الثالثة على التوالي بعدما كانت البطولة احدى الفعاليات الرئيسة في الحدث في الدورتين السابقتين.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن اللجنة المشرفة على الفعالية بدأت في استقبال طلبات التسجيل وتسليم المشاركين الملصق الخاص بالمشاركة في البطولة، كما حرصت على إطلاع المشاركين بكافة الشروط والتعليمات والمعايير المطلوبة قبل وأثناء المشاركة وعند تسليم الصيد إلى اللجنة المشرفة والمسؤولة عن التحكيم في منصة النادي داخل مقر معرض دبي العالمي للقوارب 2022 في واجهة (دبي هاربر).

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