تألق التحكيم النسائي في الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شهدت بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار يومين في جوجيتسو أرينا بأبوظبي بشهر فبراير الماضي أداءً رائعاً للرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وتميزت بمشاركة لافتة لنجمتي المنتخب الوطني بشاير المطروشي وميثاء شريم في تحكيم عدد من نزالات فئة البراعم.

وتقول بشاير المطروشي عن هذه التجربة التي ظهرت فيها للمرة الثانية كحكم للمنافسات: «كانت فرصة رائعة بالنسبة لي. أمتلك خلفية قوية عن قواعد الجوجيتسو بصفتي لاعبة في المنتخب الوطني، لذا فأنا على دراية مسبقة بقواعد التحكيم، كما قمت بإكمال دورة خاصة بالتحكيم، لتعزيز قدراتي في هذا المجال».

من جهتها، أكدت ميثاء شريم، زميلة المطروشي في المنتخب، أنها شعرت بالتوتر في البداية عندما تولت مسؤولية التحكيم للمرة الأولى، ولكن مع مرور الوقت على البساط سرعان ما أصبح الأمر ممتعاً بالنسبة لها.وتابعت:»إنها المرة الأولى التي أتولى فيها مهمة التحكيم. اعتدت أن أقف على الحلبة كفائزة وأن يرفع الحكم يدي، بينما كنت أقف هذه المرة بين اللاعبين وأعلن عن الفائز، لم أكن يوماً أتوقع أن ألعب هذا الدور.

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