«رماة الإمارات» جاهزون لمونديال رماية الأطباق

المصدر: (نيقوسيا - وام)

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وصلت بعثة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأطباق، وتعد باكورة بطولات الاتحاد الدولي للرماية على صعيد رماية الأطباق.

وتحظى البطولة بمشاركة 336 رامياً ورامية يمثلون 48 دولة أكثرهم عدداً قبرص (البلد المضيف)، وكازاخستان (19 رامياً ورامية) ثم أمريكا وبريطانيا (16 رامياً ورامية) ثم إيطاليا (14 رامياً ورامية) ثم الكويت (13 رامياً ورامية) ثم كل من سلوفاكيا وألمانيا والهند وروسيا (12 رامياً ورامية).

وتضم البعثة حسن بن هديه الشحي إدارياً، وفي رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» كل من سيف خليفة فطيس، ومحمد أحمد حسين، أما في رماية الأطباق من الحفرة «التراب» سيف مانع الشامسي، وأحمد يحيى الحمادي..

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