سلة النصر تكسب شباب الأهلي وتفرض «الفاصلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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نجح النصر في الفوز على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 104- 99 في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال والتي أقيمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر وكان شباب الأهلي فاز في ملعبه ذهاباً بنتيجة 86 - 69، وبذلك يتأجل الحسم والصعود للمباراة النهائية لمباراة فاصلة حدد لها الجمعة المقبلة بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

وجاء فوز النصر برغم تأخره في الربع الأول الذي انتهى لمصلحة الضيوف 28 - 26 إذ نجح أصحاب الأرض في الفوز في الربع الثاني 22 - 19 ليتقدم النصر بفارق نقطة واحدة قبل العودة لغرفة الملابس، وعاد شباب الأهلي للتقدم في الربع الثالث 31 - 24 ولكن كانت الكلمة الأخيرة للنصر الذي كسب الربع الأخير 32 - 21 ليفوز بالنتيجة بفارق 5 نقاط.

ويتأهل الفائز من الفريقين لملاقاة الشارقة الذي حجز البطاقة الأولى في النهائي بعد تغلبه على الوصل ذهاباً وإياباً.

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