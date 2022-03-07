«ند الشبا» يستضيف تحدي «الكروسفت» الخيري السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يستضيف مجمع ند الشبا الرياضي السبت المقبل التحدي الخيري (باتل كانسر للكروسفت) الذي يقام لأول مرة في المنطقة، ويهدف إلى جمع التبرعات لدعم أبحاث السرطان وتوفير العلاج لمرضى السرطان، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مؤسسة الجليلة.

ويتضمن الحدث الخيري الشهير أربع منافسات متنوعة تختبر القدرات الرياضية واللياقة البدنية للمشاركين باستخدام أبسط المعدات الرياضية وتمنحهم التحدي الأمثل لاختبار قدراتهم البدنية، والتي تشمل حمل الأوزان بتكرارات محددة منها بامبر بليت 20 كيلوجراماً للرجال و10 كيلوجرامات للسيدات، والدمبل 20 كيلوجراماً للرجال و12.5 كيلوجراماً للسيدات، وكرة كاتل بيل 20 كيلوجراماً للرجال و12 كيلوجراماً للسيدات، وتشمل أيضًا تدريبات وزن الجسم وتدريبات آلات التجديف والتزلج والدراجات، بالإضافة إلى تدريبات رفع وحمل أكياس الرمل.

ويمكن التسجيل للمشاركة في التحدي عبر الموقع الرسمي للبطولة https://www.battlecancer.com/dubai، وتتاح المشاركة لكل الفئات من عمر 13 سنة فما فوق من مختلف القدرات البدنية ويمكن المشاركة عبر الانضمام لفريق مكون من أربعة أفراد من الرجال والنساء، حيث تشمل المنافسة العمل الجماعي بين كافة أعضاء الفريق.

حماس

وقال سكوت بريتون مؤسسة ومدير باتل كانسر: «أتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على الدعم الكبير الذي قدمه لكي نتمكن من تنظيم هذا الحدث الخيري الكبير لأول مرة في دبي والمنطقة، ونحن متحمسون للغاية لتقديم منافسات قوية على مستوى عالمي وإلهام كافة أفراد المجتمع بأهمية الرياضة والنشاط البدني إلى جانب جمع التبرعات لمساعدة مرضى السرطان من خلال دعم الأبحاث وتوفير العلاج اللازم لهم، وهدفنا الرئيسي هو ربط الرياضة بالأعمال الخيرية وتعزيز الصحة واللياقة البدنية كوسيلة وقائية من الأمراض الخطيرة».

جدير بالذكر أن منظمة «باتل كانسر» جمعت منذ إنشائها في عام 2017 أكثر من 2.4 مليون جنيه استرليني من خلال تنظيم بطولات رياضية خيرية، وتم تقديم ريعها لأكثر من 50 جمعية خيرية لمكافحة السرطان في جميع أنحاء العالم، وقد قررت تنظيم الحدث لأول مرة في الدولة والمنطقة بفضل الاهتمام الكبير في الدولة لدعم المنظمات الخيرية وتواجد أفراد أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في الدولة

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