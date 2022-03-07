هونغ كونغ تتوج بلقب «آسيوية الشراع» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الكايت سيرف، هونغ كونغ بطلة للبطولة الآسيوية للشراع التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، واختتمت منافساتها مساء أول من أمس بكورنيش العاصمة أبوظبي، بعد 9 أيام من المنافسات.

حضر مراسم التتويج الدكتور مالوف شورف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، وبخيت محمد القبيسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وماجد عتيق المهيري، ومحمد عبد الله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، سالم الشامسي وخالد العويس عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

وتصدر منتخب كونغ كونغ البطولة بعد حصوله على 4 ميداليات ذهبية في فئة قوارب «أر أس أكس» وذهبية الكايت سيرف فئة الفورمولا كايت، وذهبيتي فئة «أي كيو أف» للبنين والبنات، وحلت الهند ثانية في الترتيب العام بعد حصولها على ثلاث ذهبيات بواقع ذهبية في مسابقة قوارب الفورتي ناينر وأخرى في القوارب الشراعية اليزر «سي أيه 4» للبنات، وثالثة للقوارب الشراعية فئة «سي أيه 7»، وحصلت كل من تايلاند والصين وماليزيا على ذهبية واحدة في ثلاث فئات مختلفة.

شكر

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب، الشكر إلى جميع المشاركين في البطولة، مؤكداً أن الجميع قدم مستويات رائعة ولوحة فنية رياضية متميزة وأكد أن البطولة قوية، لاسيما في ظل مشاركة 145 لاعباً ولاعبة من 18 دولة.

ووجه الرميثي التحية للاتحادين القاري والمحلي للشراع والتجديف الحديث، مؤكداً أن ثقة الاتحاد القاري تؤكد دوماً على ما يقوم به النادي من سعي نحو مزيد من تطور الرياضات البحرية بشقيها الحديث والتراثي.

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