تعاون بين «شباب الأهلي» و«ريسبونس بلس»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع نادي شباب الأهلي اتفاقية تعاون مع شركة ريسبونس بلس القابضة، الرائدة في مجال توفير الرعاية الصحية، تكون بموجبها الشركة مزوّداً حصرياً للرعاية الصحية للنادي، وتشمل الاتفاقية خدمات الإسعاف لجميع مباريات النادي، وجلسات التدريب وسلامة المدرّبين واللاعبين.

وأشار إسماعيل عبد الرحمن البنا المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، إلى أنّ النادي نجح في تحقيق إنجازاتٍ هائلة في السنوات الماضية، مؤكداً الالتزام بإرضاء الشغف الكبير للجمهور المحلّي بكرة القدم.

بينما قال توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع نادي شباب الأهلي العريق، والتي أتاحت لنا إضافة منشأة رياضية مرموقة جديدة إلى محفظة خدماتنا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز