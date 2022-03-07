العين والجزيرة.. ديربي الإثارة

المصدر: العين- طلحة عبدالله-أبوظبي - أحمد عيسى

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يستضيف العين فريق الجزيرة في الثامنة والربع من مساء الثلاثاء باستاد هزاع بن زايد،، ضمن إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، في مباراة ديربي ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة، قياساً على إمكانات الفريقين، وفيما يبدو حسابياً أن العين الأقرب إلى النهائي بعد تعادله خارج ملعبه، بهدف لمثله في جولة الذهاب، غير أنه وبالنظر لقوة المنافس، فالمباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وربما لن تتضح هوية المتأهل إلا في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وكان العين عاد إلى تدريباته في اليوم التالي مباشرة لمباراته أمام العروبة بالدوري، وحرص الأوكراني ريبروف، المدير الفني للفريق، على تصحيح الأخطاء، التي ظهرت على أداء الفريق في المواجهة الأخيرة، وينتظر أن يجرى بعض التعديلات في تشكيلته على مستوى المراكز والأسماء بالدفع بيحيى نادر، وجوناتاس، منذ البداية، على أن يعود بندر الأحبابي إلى مركز المدافع الأيمن.

استشفاء

وأكد ريبروف أن الاستعدادات للمواجهة تركزت في استشفاء اللاعبين وتأهيلهم بعد مباراتهم الأخيرة أمام العروبة بدوري المحترفين، وقال: المهم هو استشفاء اللاعبين الذين شاركوا في المباريات السابقة، والجميع يدرك أهمية المباراة، ونأمل حضور جماهيرنا لدعم اللاعبين.

وأكد ريبروف اكتمال صفوف فريقه بعد عودة جميع اللاعبين، وقال: توجد لدينا غيابات وحرصنا خلال الفترة الأخيرة على الدفع بجميع اللاعبين في مختلف المباريات والبطولات، وشارك خالد البلوشي، أول من أمس، في مباراة الفريق الرديف وسنحدد مدى جاهزيته مع الوضع بالاعتبار أنه لم يلعب لفترة طويلة.

وأضاف: علينا بذل قصارى جهودنا مع التركيز من أجل الحصول على النتيجة التي تقودنا للنهائي، وبغض النظر عن أفضلية التعادل الإيجابي ذهاباً.

صعوبة

أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي، يزيد من صعوبة اللقاء، ويفرض على فريقه ضرورة معانقة الشباك، ذاكراً أنهم في كامل الجاهزية للمباراة، ولديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز وبلوغ نهائي البطولة.

وأشار كايزر إلى ضغط المباريات في الفترة الأخيرة لن يمنع تقديم مستوى جيد، خاصة أن المباراة، في غاية الأهمية وقال: سنواجه فريقاً قوياً، والفوز عليه يقودنا إلى النهائي، لذلك نتطلع إلى تقديم كل ما لدينا وأن نقدم المستوى الذي يمحنا الوصول إلى النهائي عن جدارة.

ورفض مدرب «فخر أبوظبي» الربط بين بطولة كأس الرابطة والدوري، ذاكراً أن كل ما يشغل تفكيره حالياً مباراة العين، وأنه يتعامل مع كل منافسة بطريقة منفصلة عن الأخرى، ولا يفكر فيهما الاثنين معاً، وأضاف: هدفي حالياً تخطي العين وتقديم كرة قدم ممتعة للجماهير وبعد الفراغ من هذه المهمة الصعبة سننظر إلى بقية المباريات التي تنتظرنا.

وأكد كايزر أن مشاركة علي خصيف غير مؤكدة بسبب الإصابة، مبيناً أنه لا توجد مشكلة حال غاب عن اللقاء لوجود عبد الرحمن العامري، الذي يقدم مستويات متميزة، مشيراً إلى أن الغيابات الأخرى معروفة مثل خلفان مبارك، وأحمد فوزي.

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